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Девушка покойного Егора Клинаева поделилась воспоминаниями о нем
Ольга Баранова дала интервью СМИ, в котором рассказала об умершем актере Егоре Клинаеве, звезда сериала «Физрук», об их отношениях и что она не может смириться с его смертью.

Девушка покойного Егора Клинаева поделилась воспоминаниями о нем

Сообщается, что Ольга Баранова, встречавшаяся ранее с погибшим в ДТП 18-летним россиянином Егором Клинаевым, рассказала о романе с ним. Ранее актриса снялась вместе с Клинаевым в кинокартине, впоследствии она стала его возлюбленной. По её словам, роман с артистом развивался стремительно, всё было хорошо. В настоящее время девушка с трудом верит в смерть Клинаева. Он трагически ушел из жизни в ночь на 27 сентября. Артист снимался в новом сериале «Улица», премьера киноработы состоялась спустя несколько дней после трагического события.

Ольга Баранова сообщила журналистам, что Егор Клинаев рассказывал маме после съемок, что с такой девушкой, как она, никогда не будет сниматься. Артист подумал, что в реальной жизни Баранова такая же, как и на съемочной площадке. В скором времени молодые люди стали встречаться. Актриса сообщила, что её возлюбленный умел окружать своим вниманием и искренней заботой. «Это было хорошее и светлое время. Я до сих пор не хочу верить в то, что произошло», - подчеркнула артистка.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:31
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