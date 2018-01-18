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В Карпатах женщина сфотографировала призрака в лучах радуги
В Карпатах туристы оказались свидетелями редкого явления под названием брокенский призрак. Путешественница из Калуша в интернете сообщила о том, что увидела «привидение» в лучах радуги. Она сделала фото 14 января по дороге на пик Петрос.

В Карпатах женщина сфотографировала призрака в лучах радуги


Брокенский призрак представляет собой атмосферное явление, когда турист видит собственную тень в облаках либо тумане. При различных углах падения лучей «привидения» могут менять свои размеры.

Периодически в окружении проявляются разноцветные круги. При этом вследствие движения облаков и тумана, на которые упала тень, может возникать впечатление будто «привидение» движется самостоятельно.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:19
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