В Карпатах женщина сфотографировала призрака в лучах радуги
В Карпатах туристы оказались свидетелями редкого явления под названием брокенский призрак. Путешественница из Калуша в интернете сообщила о том, что увидела «привидение» в лучах радуги. Она сделала фото 14 января по дороге на пик Петрос.
Брокенский призрак представляет собой атмосферное явление, когда турист видит собственную тень в облаках либо тумане. При различных углах падения лучей «привидения» могут менять свои размеры.
Периодически в окружении проявляются разноцветные круги. При этом вследствие движения облаков и тумана, на которые упала тень, может возникать впечатление будто «привидение» движется самостоятельно.
Брокенский призрак представляет собой атмосферное явление, когда турист видит собственную тень в облаках либо тумане. При различных углах падения лучей «привидения» могут менять свои размеры.
Периодически в окружении проявляются разноцветные круги. При этом вследствие движения облаков и тумана, на которые упала тень, может возникать впечатление будто «привидение» движется самостоятельно.
Автор: Валерий Антонов