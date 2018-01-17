Дана Борисова в Instagram пожаловалась на жестокость нового выпуска «Прямого эфира»
Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram о съемках программы «Прямой эфир». Она отметила, что эфир оказался очень жестоким.
«Очень жестокая передача “Прямой эфир” на России 1 получилась сегодня. После оскорблений двух леди-полусвета, я вскочила и вышла из студии», - отмечает в комментарии к посту телеведущая.
Одни пользователи поддержали Борисову, тогда как другие посоветовали избегать подобных стрессовых ситуация и вместо участия в скандальных передачах найти работу в качестве ведущей, аргументируя это возможностью стать ближе к дочери. Часть пользователей выразила мнение, что за участие в таких проектах знаменитость тоже получает гонорары.
«Очень жестокая передача “Прямой эфир” на России 1 получилась сегодня. После оскорблений двух леди-полусвета, я вскочила и вышла из студии», - отмечает в комментарии к посту телеведущая.
Одни пользователи поддержали Борисову, тогда как другие посоветовали избегать подобных стрессовых ситуация и вместо участия в скандальных передачах найти работу в качестве ведущей, аргументируя это возможностью стать ближе к дочери. Часть пользователей выразила мнение, что за участие в таких проектах знаменитость тоже получает гонорары.
Автор: Валерий Антонов