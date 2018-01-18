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Datsun запускает в России кредитную программу с остаточным платежом
Японская компания Datsun запускает на территории России специальную кредитную программу, речь идет о возможности приобрести автомобиль в рамках специальной акции «Вперёд!».

Datsun запускает в России кредитную программу с остаточным платежом

В рамках предложения предусмотрен остаточный платеж, каждый потенциальный покупатель может приобрести машину в кредит на любых условиях, облегчив тем самым размер ежемесячных взносов. Сообщается, что продукция азиатского производителя, имеющая повышенный спрос в России, предлагается по льготной программе, при этом обеспечивается индивидуальный подход к каждому клиенту. Покупатель будет охвачен комфортными условиями приобретения автомобиля в кредит, причём на условиях остаточного платежа. Пресс-представитель известного бренда сообщил, что машину можно купить на особых условиях, это сделает покупку выгодной.

Размер обязательных ежемесячных выплат снижается, он будет вдвое меньше, чем классический автокредит. Особо отмечено, что при приобретении седана Datsun onDo за 360 тысяч рублей в кредит (по ставке 9,5% годовых) сроком на 36 месяцев, плановый платеж составляет 2,8 тысяч рублей в месяц вместо стандартных 6,5 тысяч рублей.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:03
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