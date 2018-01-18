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"Дом-2": Пользователи заподозрили расставание Лизы Шарохи с возлюбленным
Пользователи заподозрили Лизу Шароху в расставании с возлюбленным. Экс-участница телешоу «Дом-2» представила лирический пост, который и стал поводом для подозрений о проблемах в личной жизни.

"Дом-2": Пользователи заподозрили расставание Лизы Шарохи с возлюбленным


Девушка представила проникновенное сообщение о жизни, любви, чувствах и людях. Она выделила, что понимает отсутствие постоянства в жизни, поскольку люди встречаются и расстаются. После этого пользователи посчитали, что Лизу Шароху мог оставить возлюбленный.

При этом экс-участница проекта «Дом-2» отметила, что даже наличие ума, позитива и веселья в жизни не гарантирует, что девушка будет любимой. Шароха посоветовала поклонникам смотреть на многие привычные ситуации иным образом. Когда случается нечто грустное, не нужно тут же расценивать ситуацию как наказание за некие события. По её мнению лучше относиться к ситуации как к неизбежным мерам во время становления характера человека.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:05
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