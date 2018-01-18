Власти штата Калифорнии разрешили использовать цифровые номера автомобилей
В США, в штате Калифорния, власти официально разрешили использование цифровых номеров, устанавливаемых на транспортные средства. Речь идет об электронных номерных знаках, их предложил в 2010 году Каррен Прайс, сенатор-демократ.
Сообщается, что согласно проекта, обычное сочетание цифр и букв должно отображаться лишь во время движения автомобиля. Цифровой электронный номерной знак официально допущен к использованию на территории штата. Компания Reviver Auto планирует начать серийный выпуск электронных номеров. Речь идет о более чем 100 тысячах знаков, предназначенных для автомобилей штата Калифорния.
Новинка получила наименование RPlate Pro, она сертифицирована в соответствующих органах. Номерной знак представляет собой электронный дисплей, он закрепляется на автомобиле спереди и сзади. Габариты новинки совпадают с обычными знаками, но цифровой вариант несколько тяжелее и толще. Особо отмечено, что номер машины будет отображаться лишь во время её движения.
Сообщается, что согласно проекта, обычное сочетание цифр и букв должно отображаться лишь во время движения автомобиля. Цифровой электронный номерной знак официально допущен к использованию на территории штата. Компания Reviver Auto планирует начать серийный выпуск электронных номеров. Речь идет о более чем 100 тысячах знаков, предназначенных для автомобилей штата Калифорния.
Новинка получила наименование RPlate Pro, она сертифицирована в соответствующих органах. Номерной знак представляет собой электронный дисплей, он закрепляется на автомобиле спереди и сзади. Габариты новинки совпадают с обычными знаками, но цифровой вариант несколько тяжелее и толще. Особо отмечено, что номер машины будет отображаться лишь во время её движения.
Автор: Семен Зайцев