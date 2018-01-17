Светлана Лобода объявила кастинг специалистов для новых проектов
Светлана Лобода на личной странице в Instagram объявила кастинг для молодых специалистов. Она отметила, что новые кадры требуются в связи с открытием новых проектов.
«Друзья! Мне нужны люди! Сильные талантливые неутомимые. Работа в нашей команде - не из легких, но кто сказал, что будет легко. Я не из тех, кто читает книги о том “как снять блокбастер за 100 рублей” или “покорить вселенную с фигой в кармане”. Я из тех, кто умеет долго подниматься по лестнице, даже если в доме имеется сверхскоростной лифт. Буду рада знакомству и общению. Возможно, с кем-то из вас, уже в этом году, мы сможем открыть новую планету. Жду резюме, а лучше просто видео-визитки с коротким рассказом о себе», - указывает певица в комментарии к публикации.
Пользователи выразили сомнения в реальности требований о том, чтобы соискатели были не моложе 20 лет при опыте работы в 3 года и более. При этом поступили комментарии с вопросами относительно шанса получить вакантное место в возрасте 16 и 18 лет. При этом пользователи обратили внимание, что в видео допущена ошибка и слово «объявление» написано через мягкий знак после чего с иронией отметили, что Лободу «любят и такой».
«Друзья! Мне нужны люди! Сильные талантливые неутомимые. Работа в нашей команде - не из легких, но кто сказал, что будет легко. Я не из тех, кто читает книги о том “как снять блокбастер за 100 рублей” или “покорить вселенную с фигой в кармане”. Я из тех, кто умеет долго подниматься по лестнице, даже если в доме имеется сверхскоростной лифт. Буду рада знакомству и общению. Возможно, с кем-то из вас, уже в этом году, мы сможем открыть новую планету. Жду резюме, а лучше просто видео-визитки с коротким рассказом о себе», - указывает певица в комментарии к публикации.
Пользователи выразили сомнения в реальности требований о том, чтобы соискатели были не моложе 20 лет при опыте работы в 3 года и более. При этом поступили комментарии с вопросами относительно шанса получить вакантное место в возрасте 16 и 18 лет. При этом пользователи обратили внимание, что в видео допущена ошибка и слово «объявление» написано через мягкий знак после чего с иронией отметили, что Лободу «любят и такой».
Автор: Валерий Антонов