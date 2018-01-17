Госдума РФ утвердила право банков блокировать карты клиентов
Госдума России разрешила банкам осуществлять блокирование карт своих клиентов, закон принят в первом чтении. Речь идёт о не допуске несанкционированного доступа сторонних лиц к счетам клиентов коммерческих кредитно-финансовых организаций.
Сообщается, что федеральные и региональные банки могут блокировать карты клиентов в особых случаях. Наряду с этим кредитно-финансовые учреждения получили право возвращать переводы, отнесенные к мошенническим. Банки станут отслеживать места совершения операций клиентами, а также разовый объём транзакции. Речь идёт и о праве на приостановление подозрительных переводов. Госдума РФ поддержала проект закона, предусматривающий механизм противодействия хищению денежных средств с банковских счетов. Контроль станет возможным при совершении операций с использованием дистанционного банковского обслуживания. Каждый банк получит право приостанавливать до двух рабочих дней перевод денежных ресурсов, а также контролировать использование клиентами электронных средств платежа.
Речь идёт о выявлении признаков совершения перевода средств без согласия владельца банковской карты или счёта. В подозрительных ситуациях банки обязаны незамедлительно сделать запрос клиенту о подтверждении возможности исполнения финансового распоряжения.
Сообщается, что федеральные и региональные банки могут блокировать карты клиентов в особых случаях. Наряду с этим кредитно-финансовые учреждения получили право возвращать переводы, отнесенные к мошенническим. Банки станут отслеживать места совершения операций клиентами, а также разовый объём транзакции. Речь идёт и о праве на приостановление подозрительных переводов. Госдума РФ поддержала проект закона, предусматривающий механизм противодействия хищению денежных средств с банковских счетов. Контроль станет возможным при совершении операций с использованием дистанционного банковского обслуживания. Каждый банк получит право приостанавливать до двух рабочих дней перевод денежных ресурсов, а также контролировать использование клиентами электронных средств платежа.
Речь идёт о выявлении признаков совершения перевода средств без согласия владельца банковской карты или счёта. В подозрительных ситуациях банки обязаны незамедлительно сделать запрос клиенту о подтверждении возможности исполнения финансового распоряжения.
Автор: Семен Зайцев