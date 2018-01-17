СМИ: Песок на пляжах Земли появился из недр черных дыр
Песок на пляжах Земли появился из недр черных дыр, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на собственный источник. Большое количество химических элементов сформировалось при термоядерных реакциях в глубинах звезд, однако теперь высказано предположение о возможном влиянии черных дыр на распространение материи.
Отмечается, что песок представляет собой кристаллический силикат, а его строение не позволяет ему оставаться в космическом пространстве долгое время. Воздействие высокоэнергетического излучения приводит к «склейке» молекулы в единую стеклянную массу.
При этом огромные черные дыры «выстреливают» в космос огромное количество кристаллического силиката, которое радиация не может разрушить полностью. В итоге он якобы оседает на Земле. Никаких данных, подтверждающих наличие молекулярного силиката в потоке материи, выбрасываемой сверхмассивными телами, равно как и пояснения возможности сохранения кристаллической структуры в условиях температур при разгоне вещества в гравитации черных дыр источник не приводит.
Отмечается, что песок представляет собой кристаллический силикат, а его строение не позволяет ему оставаться в космическом пространстве долгое время. Воздействие высокоэнергетического излучения приводит к «склейке» молекулы в единую стеклянную массу.
При этом огромные черные дыры «выстреливают» в космос огромное количество кристаллического силиката, которое радиация не может разрушить полностью. В итоге он якобы оседает на Земле. Никаких данных, подтверждающих наличие молекулярного силиката в потоке материи, выбрасываемой сверхмассивными телами, равно как и пояснения возможности сохранения кристаллической структуры в условиях температур при разгоне вещества в гравитации черных дыр источник не приводит.
Автор: Валерий Антонов