Глава Citroen подтвердила выпуск флагманского седана 2019-2020 модельных годов
Компания Citroen намерена выпустить новый флагманский седан бизнес-класса. В сообщении медиа-издания Autocar сделана ссылка на Линду Джексон, главу французского производителя.
Сообщается, что французское предприятие намерено создать нетрадиционный флагманский седан для Китая. Согласно представленной в массмедиа информации, новинка заменит модели C5 и C6, машина откроет перспективный модельный ряд 2019-2020 годов. Линда Джексон (Linda Jackson), возглавляющая компанию, заявила, что инженеры создадут «нечто нетрадиционное», причём независимо от того, «понравится это потенциальным покупателям или нет». Речь идёт о выпуске эксклюзивного автомобиля, его создание продиктовано прежде всего требованиями азиатского рынка, на который ориентирован производитель.
Несмотря на рост популярности среднеразмерных и компактных кроссоверов, седаны в Китае, особенно удлиненные, составляют отдельный сегмент рынка. Данное обстоятельство успешно используется шведской компанией Volvo. Предвестником французского флагманского седана является концепт-кар Cxperience.
Сообщается, что французское предприятие намерено создать нетрадиционный флагманский седан для Китая. Согласно представленной в массмедиа информации, новинка заменит модели C5 и C6, машина откроет перспективный модельный ряд 2019-2020 годов. Линда Джексон (Linda Jackson), возглавляющая компанию, заявила, что инженеры создадут «нечто нетрадиционное», причём независимо от того, «понравится это потенциальным покупателям или нет». Речь идёт о выпуске эксклюзивного автомобиля, его создание продиктовано прежде всего требованиями азиатского рынка, на который ориентирован производитель.
Несмотря на рост популярности среднеразмерных и компактных кроссоверов, седаны в Китае, особенно удлиненные, составляют отдельный сегмент рынка. Данное обстоятельство успешно используется шведской компанией Volvo. Предвестником французского флагманского седана является концепт-кар Cxperience.
Автор: Семен Зайцев