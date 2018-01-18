Ferrari 488 Spider получил особенный салон от ателье Carlex Design
Салон спорткара Ferrari 488 Spider оформили внутри темно-синим цветом, авторами проекта являются инженеры дизайн-ателье Carlex Design. Отмечены технические характеристики родстера: до контрольных 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,0 с.
Под капотом новинки установлен V-образный 8-цилиндровый 3,9-литровый мотор. Известное дизайнерское ателье придало интерьеру роскошного спорткара эксклюзивные черты, салон получился комфортабельным и роскошным, применена комбинация особых материалов и цветов. Салон обшит натуральной кожей, имеющей объемные вставки. Ранее продукция компании Ferrari не подвергалась подобному дизайнерскому решению. Специалисты использовали различные оттенки синего цвета, высококачественную натуральную кожу и алькантару.
Данные материалы покрывают всё внутреннее пространство салона: центральную консоль, подлокотники, дверные карты, сиденья, потолок и рулевое колесо. Особо отмечены жёлтые контрастные нити, они добавлены в качестве оттеняющего штриха. Указывается, что высококачественная натуральная кожа местами выполнена с применением перфорированной фактуры.
Под капотом новинки установлен V-образный 8-цилиндровый 3,9-литровый мотор. Известное дизайнерское ателье придало интерьеру роскошного спорткара эксклюзивные черты, салон получился комфортабельным и роскошным, применена комбинация особых материалов и цветов. Салон обшит натуральной кожей, имеющей объемные вставки. Ранее продукция компании Ferrari не подвергалась подобному дизайнерскому решению. Специалисты использовали различные оттенки синего цвета, высококачественную натуральную кожу и алькантару.
Данные материалы покрывают всё внутреннее пространство салона: центральную консоль, подлокотники, дверные карты, сиденья, потолок и рулевое колесо. Особо отмечены жёлтые контрастные нити, они добавлены в качестве оттеняющего штриха. Указывается, что высококачественная натуральная кожа местами выполнена с применением перфорированной фактуры.
Автор: Семен Зайцев