Учёные обнаружили в космосе ещё одну Вселенную

Сверхмассивное тело, которое было обнаружено специалистами из США, имеет повышенную плотность. Аналогичные показатели могли наблюдаться при образовании нашей галактики, однако подтвердить или опровергнуть данное утверждение невозможно. По словам экспертов, объект может быть даже своеобразным «зародышем» Вселенной. Несколько составляющих по своей структуре напоминают экзопланеты, схожие с Землей. Примечательно, что данная аномалия была зафиксирована несколько месяцев назад, однако сведения о ней не обнародовались для того, чтобы получить более достоверные факты. На самом деле образование может представлять собой подобие Вселенной в уменьшенном и не развившемся в полной мере варианте. Такие предположения появились на основе анализа плотности каждого из объектов в обнаруженном космическом теле.С аналогичным скептицизмом в свое время были приняты и заявления по поводу существования так называемого «темного вещества». В 30-х годах прошлого века астроном Фриц Цвикки из Швейцарии в ходе проведения исследований пришел к выводу, что масса скопления галактик может быть значительно больше, чем считалось ранее. По его словам, в космосе может присутствовать нечто неосязаемое, однако располагающее довольно большой массой. Материя была названа «темным веществом». В ходе дальнейших исследований удалось установить, что оно занимает более 25 процентов от всей Вселенной. В настоящее время невозможно точно идентифицировать природу темной материи, однако разгадка ее тайны может полностью перевернуть представления о мироздании и существовании других миров. «Темное вещество» обладает таким свойством, как взаимоуничтожение, в результате чего образуется гамма-излучение, переполненное античастицами. Исследователи на протяжении нескольких лет пытаются зафиксировать их следы, однако пока их эксперименты не принесли никаких результатов.Еще одной популярной теорией о вселенских аномалиях является «инфляция Вселенной». По словам специалистов, на момент зарождения скопление галактик огромного размера было значительно меньше, располагая более низкой массой. В то же время, процесс расширения Вселенной был обусловлен и увеличением ее масштабов, на что требовались определенные ресурсы. Из-за их отсутствия Вселенная начала испытывать «инфляцию», что привело к некоторым последствиям. В итоге скопление потерял свою правильную форму, обусловленную высоким уровнем гравитационного поля в центре. Некоторые физики считают, что скорость расширения Вселенной является статичной с момента ее появления. В то же время, данный факт не имеет никакого подтверждения, так как вычислить темп роста скопления фактически невозможно.Вместе с темной материей во Вселенной может иметься и темная энергия. Примечательно, что объем ее составляет примерно 70 процентов от всего энергетического потока в скоплении галактик. По словам специалистов, данный термин возник сразу после появления первых предположений о существовании антиматерии. Единственным способом охарактеризовать «темную энергию» является изучение подробностей эволюции Вселенной в разные эпох ее существования. По словам специалистов, данный вид энергии на самом деле представляет ее полную противоположность. Если энергия является двигателем всего, что существует во Вселенной, то антиэнергия, наоборот, становится противовесом. Исследователи связывают образование двух видов энергии с разными темпами расширения скопления Галактик. Обнаруженная недавно «новая Вселенная» в случае подтверждения теории специалистов может дать возможность более детально изучить темные материю и энергию.Не менее важной составляющей Вселенной являются черные дыры. Данная пока не изученная аномалия представляет собой разлом в пространстве, имеющий вход и выход. Причину его появления и структуру самой червоточины не удалось установить, так как в близости к Земле нет ни одной черной дыры. В то же время существует масса теорий касательно их структуры и самого процесса перемещения объектов, а точнее их частиц, в пространстве. Согласно одной из версий, черные дыры могут быть вне временной сетки, ввиду чего в будущем их можно будет использовать в качестве машин времени. Дело в том, что черные дыры не имеют поверхности в том смысле слова, в котором человечество привыкло. Ограничение их пределов называют горизонтом событий. Исследователи несколько раз пытались смоделировать червоточины в лабораторных условиях, однако пока все опыты в данной отрасли завершаются неудачами.