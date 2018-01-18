СМИ: Джигарханяна госпитализировали из-за проблем с артериальным давлением
В среду, 17 января, 82-летнего Армена Джигарханяна госпитализировали из-за подскочившего артериального давления. Народного артиста поместили в клинику им. Пирогова, согласно СМИ, предварительный диагноз – гипертонический кризис.
Данную информацию озвучили корреспонденты «Пятого канала» со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах. Уточняется, тяжёлое состояние Армена Джигарханяна, вызванное чрезмерным повышением артериального давления, предусматривало немедленного снижения его уровня, для того чтобы предотвратить либо ограничить поражение внутренних органов, в частности, сердца. Актёр пребывает в сознании, оценка врачей – состояние пациента средней тяжести, однако угрозы жизни не имеется. Причиной ухудшения здоровья народного артиста могла стать напряженная работа, которой он занимался на протяжении последней недели, так как в театре готовятся к очередному спектаклю.
Иные сведения, предоставленные СМИ, гласят, что к госпитализации Армена Джигарханяна могли привести простуда или грипп.
Напомним, поклонники актёра надеются на его примирение с экс-возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской, так как она заявила, что желает аннулировать расторжение брака с Арменом Джигарханяном.
Данную информацию озвучили корреспонденты «Пятого канала» со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах. Уточняется, тяжёлое состояние Армена Джигарханяна, вызванное чрезмерным повышением артериального давления, предусматривало немедленного снижения его уровня, для того чтобы предотвратить либо ограничить поражение внутренних органов, в частности, сердца. Актёр пребывает в сознании, оценка врачей – состояние пациента средней тяжести, однако угрозы жизни не имеется. Причиной ухудшения здоровья народного артиста могла стать напряженная работа, которой он занимался на протяжении последней недели, так как в театре готовятся к очередному спектаклю.
Иные сведения, предоставленные СМИ, гласят, что к госпитализации Армена Джигарханяна могли привести простуда или грипп.
Напомним, поклонники актёра надеются на его примирение с экс-возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской, так как она заявила, что желает аннулировать расторжение брака с Арменом Джигарханяном.
Автор: Воробьева Алина