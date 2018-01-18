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Физики воссоздали мини-версию загадочного мощного взрыва
Группе физиков из Франции, Швеции, Англии и США в лаборатории удалось воссоздать так называемую мини-версию загадочного космического взрыва. В рамках проведения научной работы исследователи предложили вероятный механизм возникновения гамма-всплесков, который заключается в том, что черные дыры испускают пучки частиц, вращающихся внутри магнитных полей.

Физики воссоздали мини-версию загадочного мощного взрыва


Самым ярким гамма-всплеском признан GRB 080319B, который ученые зафиксировали 19 марта 2008 года. Он длился в течение 30 секунд и был заметен невооруженным глазом. Источник всплеска находится в звездном скоплении, удаленном на 7,5 миллиарда световых лет, причиной взрыва выступил выброс лучей, один из которых направился в сторону Земли.

Для моделирования ситуации физики использовали специальный лазер Gemini, излучающий кратковременные импульсы энергии. В результате оказалось, что сила магнитных полей, созданных в лабораторных условиях, равно той, которая предсказывается соответствующими моделями гамма-всплесков. Всплески плазмы, выброшенные пульсаром или же сверхмассивной черной дырой, проходят сквозь межзвездную среду. Этот процесс, в свою очередь, порождает долгоживущие магнитные поля, действие которых необходимо для возникновения мощной вспышки излучения.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:55
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