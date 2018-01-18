В Ростове дорожники укладывали асфальт в мокрый снег
Жители Ростова запечатлели на видео дорожников, которые укладывали асфальт, когда на земле лежал снег. Инцидент произошел в прошедшую среду, 17 января, на улице Обсерваторная в Железнодорожном районе города.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дорожные рабочие продолжали укладывать горячий асфальт на проезжую часть, покрытую снегом. Очевидцы спросили коммунальщиков о целесообразности их действий, а они ответили, что получили соответствующий приказ от руководства. Видеозапись появилась на просторах социальных сетей, за непродолжительное время ролик собрал огромное количество просмотров.
У ростовчан такая работа дорожников вызвала только лишь ироничный смех сквозь слезы. Очень часто местные жители наблюдают за тем, как коммунальщики ремонтируют проезжую часть в грязь, дождь и снег. «Все уже привыкли», «Новотехнологии», «Делать нужно, когда выпадает снег», «Ремонта хватит на 15 минут», - так прокомментировали ролик пользователи социальных сетей.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дорожные рабочие продолжали укладывать горячий асфальт на проезжую часть, покрытую снегом. Очевидцы спросили коммунальщиков о целесообразности их действий, а они ответили, что получили соответствующий приказ от руководства. Видеозапись появилась на просторах социальных сетей, за непродолжительное время ролик собрал огромное количество просмотров.
У ростовчан такая работа дорожников вызвала только лишь ироничный смех сквозь слезы. Очень часто местные жители наблюдают за тем, как коммунальщики ремонтируют проезжую часть в грязь, дождь и снег. «Все уже привыкли», «Новотехнологии», «Делать нужно, когда выпадает снег», «Ремонта хватит на 15 минут», - так прокомментировали ролик пользователи социальных сетей.
Автор: Валерия Орлова