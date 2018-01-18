В результате ДТП в Ленинградской области пострадали дети
На автотрассе «Кола» в Ленинградской области произошла автомобильная авария. В результате произошедшего пострадала женщина и трое детей.
Вечером 17 января автомобиль «УАЗ Патриот» в Волховском районе на 124-м километре указанной трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Nissan Almera». В результате сильного лобового столкновения пострадала 26-летняя женщина-водитель иномарки и трое малолетних детей находившихся в салоне. Стало известно, что девочки трех и шести лет получили травмы средней тяжести, а мальчик 2017 года рождения находится в тяжелом состоянии, получив более серьезные повреждения.
Вечером 17 января автомобиль «УАЗ Патриот» в Волховском районе на 124-м километре указанной трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Nissan Almera». В результате сильного лобового столкновения пострадала 26-летняя женщина-водитель иномарки и трое малолетних детей находившихся в салоне. Стало известно, что девочки трех и шести лет получили травмы средней тяжести, а мальчик 2017 года рождения находится в тяжелом состоянии, получив более серьезные повреждения.
Автор: Гундерин Сергей