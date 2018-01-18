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Часть Ростова сегодня утром осталась без воды
В четверг, 18 января, без воды осталась часть города Ростов. Жители нескольких улиц не смогли нормально собраться на учебу и работу. Об этом сообщают местные СМИ.

Часть Ростова сегодня утром осталась без воды


Терпеть неудобства пришлось жителям многоэтажных домов, расположенных по переулку Халтуринскому, администрация была вынуждена закрыть детский сад. Водоснабжение отсутствовало на улице Ленина и в здании, находящемся на пересечении улиц Павленко и Мечникова. По мнению ростовчан, без воды сегодня утром остались все жители Октябрьского района.

Отмечается, что заранее о том, что не будет воды, никто не предупреждал. По словам жителей донской столицы, в водоканал невозможно дозвониться, чтобы прояснить ситуацию.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:41
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