Часть Ростова сегодня утром осталась без воды
В четверг, 18 января, без воды осталась часть города Ростов. Жители нескольких улиц не смогли нормально собраться на учебу и работу. Об этом сообщают местные СМИ.
Терпеть неудобства пришлось жителям многоэтажных домов, расположенных по переулку Халтуринскому, администрация была вынуждена закрыть детский сад. Водоснабжение отсутствовало на улице Ленина и в здании, находящемся на пересечении улиц Павленко и Мечникова. По мнению ростовчан, без воды сегодня утром остались все жители Октябрьского района.
Отмечается, что заранее о том, что не будет воды, никто не предупреждал. По словам жителей донской столицы, в водоканал невозможно дозвониться, чтобы прояснить ситуацию.
Терпеть неудобства пришлось жителям многоэтажных домов, расположенных по переулку Халтуринскому, администрация была вынуждена закрыть детский сад. Водоснабжение отсутствовало на улице Ленина и в здании, находящемся на пересечении улиц Павленко и Мечникова. По мнению ростовчан, без воды сегодня утром остались все жители Октябрьского района.
Отмечается, что заранее о том, что не будет воды, никто не предупреждал. По словам жителей донской столицы, в водоканал невозможно дозвониться, чтобы прояснить ситуацию.
Автор: Валерия Орлова