В Таиланде у россиян украли 3 ноутбука и биткоины на сумму 100 тысяч долларов
В Таиланде на острове Пхукет неизвестные подвергли россиян нападению, украв у них 3 ноутбука и последнюю модель смартфона, а также заставив перевести на счёт злоумышленников биткоины на сумму в 100 тысяч долларов. Информацию огласило зарубежное издание The Nation, уточнив, что супружеская пара из РФ обратилась в местные правоохранительные органы спустя 3 дня после произошедшего.
По словам потерпевших, несколько преступников, также, возможно, являвшихся россиянами, проникли в арендованное на Пхукете жилище и угрозами заставили перевести накопленные биткоины на посторонний счёт, после чего скрылись, прихватив с собой 3 портативных ПК и дорогостоящее мобильное устройство.
Согласно сведениям источника, сотрудники полиции Таиланда уже засекли сигнал украденного смартфона, который исходил из Малайзии. Имеется версия, что преступники заранее выслеживали россиян, располагая информацией о наличии у них сбережений в цифровой валюте.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о похищении у жителя Петербурга биткоинов на сумму в 422 тысячи долларов.
По словам потерпевших, несколько преступников, также, возможно, являвшихся россиянами, проникли в арендованное на Пхукете жилище и угрозами заставили перевести накопленные биткоины на посторонний счёт, после чего скрылись, прихватив с собой 3 портативных ПК и дорогостоящее мобильное устройство.
Согласно сведениям источника, сотрудники полиции Таиланда уже засекли сигнал украденного смартфона, который исходил из Малайзии. Имеется версия, что преступники заранее выслеживали россиян, располагая информацией о наличии у них сбережений в цифровой валюте.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о похищении у жителя Петербурга биткоинов на сумму в 422 тысячи долларов.
Автор: Воробьева Алина