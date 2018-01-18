Анастасия Волочкова показала очередной шпагат на водном мотоцикле
Известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала очередной шпагат, сидя на водном мотоцикле. Соответствующее фото знаменитость опубликовала в своём личном профиле в социальной сети Instagram.
«Только вперед! По-волочковски», - подписала фотографию Волочкова.
Уже длительное время балерина отдыхает на Мальдивских островах. Волчокова не перестает публиковать фотографии в купальниках, демонстрируя свою великолепную растяжку.
Пользователям понравился очередной снимок со шпагатом экс-примы Мариинского театра. Они призвали Волочкову не сдаваться и идти только вперед. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и комментариев.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала забавное видео, на котором учится кататься на транспорте обслуживающего персонала виллы. Однако у балерины не получилось справиться с управлением мопеда. Тем не менее, она не расстроилась и решила поднять настроение своим подписчикам, обнародовав соответствующий ролик.
«Только вперед! По-волочковски», - подписала фотографию Волочкова.
Уже длительное время балерина отдыхает на Мальдивских островах. Волчокова не перестает публиковать фотографии в купальниках, демонстрируя свою великолепную растяжку.
Пользователям понравился очередной снимок со шпагатом экс-примы Мариинского театра. Они призвали Волочкову не сдаваться и идти только вперед. За непродолжительное время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков и комментариев.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала забавное видео, на котором учится кататься на транспорте обслуживающего персонала виллы. Однако у балерины не получилось справиться с управлением мопеда. Тем не менее, она не расстроилась и решила поднять настроение своим подписчикам, обнародовав соответствующий ролик.
Автор: Валерия Орлова