В Уфе пропала 22-летняя студентка медуниверситета
В Уфе сотрудники местных правоохранительных органов заняты розыском 22-летней студентки медуниверситета. По словам подруги пропавшей, в прошедший вторник, 16 января, она должна была отправиться на практические занятия в городскую больницу, но потом предупредила одногруппников, что опоздает, а затем заявила, что не придет совсем.
Обычно студенты встречаются в 8:15 перед парами, но во вторник пропавшая не пришла. Все утро девушка писала странные SMS, а потом и вовсе перестала брать трубку. Вечером студентка медицинского ВУЗа не вернулась в общежитие, поэтому друзья сообщили о ее пропаже родителям. Родственники сразу выехали в Уфу, а соседка девушки по комнате написала заявление в правоохранительные органы.
На данный момент телефон пропавшей находится вне зоны доступа. С собой из комнаты она взяла только рюкзак. Рост студентки составляет 165-168 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – короткие, темные, глаза – карие. В день пропажи девушка вышла из общежития в сером пуховике, такого же цвета шапке с меховым помпоном, на ногах у нее находились сине-белые дутыши.
Обычно студенты встречаются в 8:15 перед парами, но во вторник пропавшая не пришла. Все утро девушка писала странные SMS, а потом и вовсе перестала брать трубку. Вечером студентка медицинского ВУЗа не вернулась в общежитие, поэтому друзья сообщили о ее пропаже родителям. Родственники сразу выехали в Уфу, а соседка девушки по комнате написала заявление в правоохранительные органы.
На данный момент телефон пропавшей находится вне зоны доступа. С собой из комнаты она взяла только рюкзак. Рост студентки составляет 165-168 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – короткие, темные, глаза – карие. В день пропажи девушка вышла из общежития в сером пуховике, такого же цвета шапке с меховым помпоном, на ногах у нее находились сине-белые дутыши.
Автор: Валерия Орлова