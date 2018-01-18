В Башкирии разыскивают исчезнувшую при загадочных обстоятельствах 26-летнюю девушку
В городе Стерлитамак Башкирии на протяжении нескольких дней разыскивают 26-летнюю девушку. Она исчезла при загадочных обстоятельствах ночью 14 января, в причастности к инциденту родственники подозревают бывшего сожителя пропавшей.
Уточняется, девушка не уведомляла своих близких о запланированных поездках или срочных делах. Последний раз с ней общались по телефону в минувшее воскресенье, в понедельник утром её уже не оказалось дома, а мобильное устройство больше не принимало звонки. Родственники беспокоятся, что исчезновению жительницы Башкирии мог поспособствовать её экс-возлюбленный, предположительно, стоявший на учёте в психиатрическом медучреждении. В последнее время пропавшая часто ссорилась с ним из-за его навязчивых попыток наладить с ней отношения.
Родные девушки обратились за помощью к волонтёрам и неравнодушным людям. Они предоставили её фото, отметив, что, скорее всего, в день исчезновения она надела чёрную куртку и синие джинсы, так как именно этих вещей не оказалось 15 января в квартире.
Уточняется, девушка не уведомляла своих близких о запланированных поездках или срочных делах. Последний раз с ней общались по телефону в минувшее воскресенье, в понедельник утром её уже не оказалось дома, а мобильное устройство больше не принимало звонки. Родственники беспокоятся, что исчезновению жительницы Башкирии мог поспособствовать её экс-возлюбленный, предположительно, стоявший на учёте в психиатрическом медучреждении. В последнее время пропавшая часто ссорилась с ним из-за его навязчивых попыток наладить с ней отношения.
Родные девушки обратились за помощью к волонтёрам и неравнодушным людям. Они предоставили её фото, отметив, что, скорее всего, в день исчезновения она надела чёрную куртку и синие джинсы, так как именно этих вещей не оказалось 15 января в квартире.
Автор: Воробьева Алина