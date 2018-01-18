Гаянэ Багдасарян покорила фанатов откровенным нарядом в Instagram
Модель Гаянэ Багдасарян покорила своих подписчиков очередным откровенным фото в Сети. В Instagram звезда опубликовала кадр в эротичном наряде.
На фото, выполненном в черно-белых тонах, Багдасарян позирует в полный рост. На модели откровенный комплект нижнего белья, который подчеркивает формы модели. Фанатам это понравилось. Образ дополнили колготы и черные туфли на шпильке. Под фото модель никаких комментариев не оставила.
Фолловерам по большей части понравился снимок, но не обошлось и без хейтеров. Некоторым фото показалось чересчур откровенным и вульгарным
На фото, выполненном в черно-белых тонах, Багдасарян позирует в полный рост. На модели откровенный комплект нижнего белья, который подчеркивает формы модели. Фанатам это понравилось. Образ дополнили колготы и черные туфли на шпильке. Под фото модель никаких комментариев не оставила.
Фолловерам по большей части понравился снимок, но не обошлось и без хейтеров. Некоторым фото показалось чересчур откровенным и вульгарным
Автор: Вера Антонова