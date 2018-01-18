В Уфе после ДТП госпитализировали 16-летнюю девушку
Авария случилась 17 января в Уфе. Дорогу не поделили два автомобиля, когда один остановился, чтоб дать дорогу пешеходу. В результате несовершеннолетней девушке понадобилась медицинская помощь.
17 января в Уфе произошло ДТП с участием ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Авария случилась в районе транспортной остановки Сады «Агидель». Отечественный автомобиль двигался по Нагаевскому шоссе по направлению в Уфу. Впереди шел Volkswagen, который притормозил, дав возможность пешеходу перейти дорогу. В этот момент иномарку протаранил второй участник ДТП.
В результате удара травмы получила 16-летняя девушка, которая находилась в иномарке на пассажирском сидении. Девушку госпитализировали с повреждениями головы.
За последние 24 часа в Уфе сотрудники ГИБДД зафиксировали 130 автомобильных аварий, в них пострадавшими стали 4 человека.
17 января в Уфе произошло ДТП с участием ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo. Авария случилась в районе транспортной остановки Сады «Агидель». Отечественный автомобиль двигался по Нагаевскому шоссе по направлению в Уфу. Впереди шел Volkswagen, который притормозил, дав возможность пешеходу перейти дорогу. В этот момент иномарку протаранил второй участник ДТП.
В результате удара травмы получила 16-летняя девушка, которая находилась в иномарке на пассажирском сидении. Девушку госпитализировали с повреждениями головы.
За последние 24 часа в Уфе сотрудники ГИБДД зафиксировали 130 автомобильных аварий, в них пострадавшими стали 4 человека.
Автор: Страхова Дарья