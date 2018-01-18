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Возлюбленная Олега Яковлева может остаться без наследства
Гражданская жена, умершего летом прошлого года участника поп-группы «Иванушки» Олега Яковлева, Александра Куцевол может остаться без его наследства. Конфликт разгорается с племянницей артиста – Татьяной Яковлевой.

Возлюбленная Олега Яковлева может остаться без наследства


Знаменитый певец скончался в июне 2017 года, по заявлению гражданской жены, от запущенной формы воспаления легких, что дало осложнение на сердце и его остановку. У Олега Яковлева осталось богатое наследство в виде квартир в столице на 50 млн. руб., а также какая-то недвижимость в других странах.

Возлюбленная умершего певца категорично утверждает, что является единственным его родственником. Племянница артиста отрицает данное утверждение, называя Куцевол «никем». Татьяна Яковлева заявляет, что в своем завещании певец не упоминал Александру Куцевол.

Яковлева рассказала, что они с дядей имели очень теплые, дружеские отношения с самого ее детства. Мать племянницы, которая приходится сестрой артисту, много работала и не могла уделять воспитанию дочери достаточное количество времени. Поэтому этим нелегким делом занимался ее дядя. Артист помогал освоить племяннице школьную программу, одевал ее, заплетал косички. Она вспоминает, что дядя был хоть и строгим, но справедливым учителем. Яковлев был очень талантливым ребенком: сочинял музыку, мог сделать что-то по дому, умел готовить, имел художественные таланты, писал стихи. В детстве музыкант много читал и схватывал школьную программу на лету. Племянница, по ее словам, всю жизнь поддерживала связь с дядей.

Поначалу, как вспоминает Яковлева, отношения с Куцевой у нее были неплохие, но после того, как она не подписала договор творческого наследия дяди, они поругались. Спор от разрешения еще очень далеко, конфликт будет продолжаться.
Автор: Северов Андрей
Сегодня, 10:20
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