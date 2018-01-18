В Калуге из-за опиловки деревьев отключат электричество
В Калуге целый Резервный переулок останется без света. Электричество будет отключено из-за опиловки деревьев 18 января, в четверг.
Местные энергетики рассказали СМИ, что работы должны начаться в девять утра и окончиться в шесть часов вечера. К тому времени во всех домах снова включат свет.
Местные энергетики рассказали СМИ, что работы должны начаться в девять утра и окончиться в шесть часов вечера. К тому времени во всех домах снова включат свет.
Автор: Вера Антонова