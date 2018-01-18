Умер воронежский маг Константин Ямпольский, участвовавший в «Битве экстрасенсов»
Стало известно о кончине выпускника воронежского института искусств Константина Ямпольского. Сообщается, что он принимал участие в популярном проекте «Битва экстрасенсов». Молодому человеку было 33 года, он скончался в результате острой коронарной недостаточности.
Выпускники театрального факультета обращаются ко всем, кто знал Ямпольского, с просьбой собрать деньги на похороны. Сообщается, что участник «Битвы экстрасенсов» скончался в прошедший вторник, 16 января.
Ямпольский считал себя черным магом, он принимал участие в десятом сезоне «Битвы экстрасенсов», который транслировался в 2010 году на телеканале ТНТ. Уроженец Воронежа покинул проект на четвертой неделе. Также молодой человек принимал участие в телешоу «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3, которое ему удалось выиграть.
Выпускники театрального факультета обращаются ко всем, кто знал Ямпольского, с просьбой собрать деньги на похороны. Сообщается, что участник «Битвы экстрасенсов» скончался в прошедший вторник, 16 января.
Ямпольский считал себя черным магом, он принимал участие в десятом сезоне «Битвы экстрасенсов», который транслировался в 2010 году на телеканале ТНТ. Уроженец Воронежа покинул проект на четвертой неделе. Также молодой человек принимал участие в телешоу «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3, которое ему удалось выиграть.
Автор: Валерия Орлова