В Красноярске сильным ветром снесло недавно установленную в Покровке остановку
В микрорайоне Покровка города Красноярск из-за сильных порывов ветра снесло недавно установленную остановку. Безуспешные попытки местных жителей поднять конструкцию и поставить на место снял на камеру очевидец.
На кадрах, размещённых в соцсети, четверо мужчин стараются установить остановку на место, но через непродолжительное время уходят, поняв, что им этого не под силу. В комментариях в паблике интернет-пользователи отметили счастливый случай, благодаря которому конструкция упала в ночное время суток, так как если бы рядом находились люди, они получили бы серьёзные травмы и даже могли погибнуть под её тяжестью.
Уточняется, остановочный пункт на улице Чернышевского, наряду с иными, был установлен властями Красноярска в конце октября. Уже тогда местные жители возмущались их «надёжностью», так как вместо новых сооружений были поставлены старые, а обещания хотя бы закрепить конструкции не реализовались до сих пор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смертельном ДТП в Красноярске, унесшем жизни четырёх человек.
На кадрах, размещённых в соцсети, четверо мужчин стараются установить остановку на место, но через непродолжительное время уходят, поняв, что им этого не под силу. В комментариях в паблике интернет-пользователи отметили счастливый случай, благодаря которому конструкция упала в ночное время суток, так как если бы рядом находились люди, они получили бы серьёзные травмы и даже могли погибнуть под её тяжестью.
Уточняется, остановочный пункт на улице Чернышевского, наряду с иными, был установлен властями Красноярска в конце октября. Уже тогда местные жители возмущались их «надёжностью», так как вместо новых сооружений были поставлены старые, а обещания хотя бы закрепить конструкции не реализовались до сих пор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смертельном ДТП в Красноярске, унесшем жизни четырёх человек.
Автор: Воробьева Алина