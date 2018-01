Mercedes начал испытания электрического кроссовера EQ C

Mercedes-Benz EQ C, скорее всего, предположили разработчики, станет отличным конкурентом для Tesla Mosel X. Шпионские фото прототипа уже появились в Сети. Предвестника электрического кроссовера показали еще в 2016 году на автосалоне в Париже. Концепт Mercedes-Benz EQ C был оснащен двумя моторами, общей мощностью 300 кВт (408 лошадей), которые расположились на задней и передней оси.С места Mercedes-Benz EQ C способен ускориться до сотни менее, чем за 5 секунд. Таким образом, динамические показатели авто почти идентичны показателям Mercedes-AMG GLC 43. Без подзарядки немецкий электрокар должен проехать около 500 километров.Другие данные о новой модели Mercedes пока что не стали достоянием общественности.