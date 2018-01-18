В Новосибирске сильный ветер сдул автобус на встречную полосу
В Новосибирске сильный ветер буквально сдул автобус марки Toyota на встречную полосу. Сообщается, что транспортное средство с пассажирами столкнулось с автомобилем Mitsubishi Galant, двигающимся в попутном направлении. Инцидент произошел вчера, 17 января, вблизи дамбы ГЭС со стороны улице Плотинной.
Из-за сильного ветра водитель потерял управление, выскочил на встречку и врезался в легковушку. Mitsubishi Galant, к слову, не успела вовремя затормозить. Легковая машина в результате аварии получила значительные вмятины на задней части, также у нее оказался разбит передний бампер. О пострадавших и погибших ничего не сообщается.
По факту ДТП сотрудники полиции уже проводят проверку. После ее окончания ими будет принято процессуальное решение.
Из-за сильного ветра водитель потерял управление, выскочил на встречку и врезался в легковушку. Mitsubishi Galant, к слову, не успела вовремя затормозить. Легковая машина в результате аварии получила значительные вмятины на задней части, также у нее оказался разбит передний бампер. О пострадавших и погибших ничего не сообщается.
По факту ДТП сотрудники полиции уже проводят проверку. После ее окончания ими будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова