Биткоин снова начал расти после падения ниже $10 тысяч
Курс биткоина 18 января снова демонстрирует упорный рост и торгуется выше 11 тысяч долларов. Днем ранее стоимость криптовалюты рухнула ниже 10 тысяч долларов.
По данным на 8:45 по московским часам, курс биткоина составлял 11,246 долларов за единицу. К тому же за ситуацией активно наблюдают члены Еврокомиссии. В Брюсселе следят за тем, как растет и падает курс криптовалюты.
Представитель ЕК Ванесса Мок отмечает, что покупка криптовалюты несет за собой значительные риски для потребителей и инвесторов, которые имеют отношение к ее волатильности.
По данным на 8:45 по московским часам, курс биткоина составлял 11,246 долларов за единицу. К тому же за ситуацией активно наблюдают члены Еврокомиссии. В Брюсселе следят за тем, как растет и падает курс криптовалюты.
Представитель ЕК Ванесса Мок отмечает, что покупка криптовалюты несет за собой значительные риски для потребителей и инвесторов, которые имеют отношение к ее волатильности.
Автор: Вера Антонова