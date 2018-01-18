Фанаты Ольги Бузовой призвали оригинально поздравить звезду с днем рождения
Почитатели Ольги Бузовой придумали как интересно поздравить ее с днем рождения. Они призывают своих однодумцев оригинально проявить свои творческие способности.
Телеведущей 20 января исполняется 32 года. По этому случаю ее фанаты решили активизировать 12 миллионную аудиторию подписчиков звезды в Instagram. Акция называется "Лучшее поздравление для Оли". Смысл мероприятия – проявить творческие способности: рисунком, песней, стихами. Ольга Бузова должна получить много творческого креатива, ведь у звезды самая большая аудитория в популярной соцсети.
Телеведущей 20 января исполняется 32 года. По этому случаю ее фанаты решили активизировать 12 миллионную аудиторию подписчиков звезды в Instagram. Акция называется "Лучшее поздравление для Оли". Смысл мероприятия – проявить творческие способности: рисунком, песней, стихами. Ольга Бузова должна получить много творческого креатива, ведь у звезды самая большая аудитория в популярной соцсети.
Автор: Северов Андрей