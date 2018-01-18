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Беременная экс-девушка сына Марии Шукшиной госпитализирована
Фрейя Зильбер, экс-девушка сына Марии Шукшиной, была доставлена в больницу прямо после УЗИ. Девушка вынашивает ребенка от бывшего парня. Сейчас уже протекает 27-я неделя беременности. Правнука известного писателя Василия Шукшина ожидают уже в конце апреля.

Беременная экс-девушка сына Марии Шукшиной госпитализирована


Бывшая девушка Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной, попала в больницу. У Фрейи Зильбер 26 недель беременности. Девушку госпитализировали после очередного УЗИ, на котором стало ясно, что у будущей мамы есть угроза прерывания беременности. А именно врачи диагностировали укороченную шейку матки, которая могла стать результатом чрезмерной подвижности и нагрузок. Но приятной новостью стало то, что мальчик, как предполагается, полностью в порядке. Фрейя сказала, что не надолго задержится в больнице, сделает все необходимые процедуры и назвала приблизительный срок родов – конец апреля.

В сентябре 2017 года Зильбер заявила в полицию о том, что её бойфренд Макар Касаткин нанес ей, уже беременной, побои. Также девушка обвинила внука Василия Шукшина в продаже наркотиков. И сама на одной из телевизионных передач призналась, что до этой беременности употребляла запрещенные вещества.

Также на шоу стало известно, что Фрейя – это выдуманное имя, а по-настоящему бывшую пассию Касаткина зовут Настя. И что всех поразило, нынешняя беременность молодой особы не первая. В четырнадцатилетнем возрасте она уже родила дочку, которой полностью занимается бабушка.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 10:46
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