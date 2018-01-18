В Казахстане более 50 человек сгорели заживо в автобусе
В Казахстане случилась автомобильная катастрофа. В загоревшемся автобусе, следовавшем из Самары в Шымкент, погибли, по последним данным, 52 человека.
Согласно данным областного департамента ЧС, трагедия зафиксирована в Актюбинской области Казахстана в 320 километрах от Актобе. Там автобус загорелся прямо во время движения. Пятерым пассажирам удалось выбраться, 52 человека сгорели. На данный момент к месту автокатастрофы направлены сотрудники центра медицины катастроф Иргизского района, а также пожарные.
Информация об инциденте уточняется.
Согласно данным областного департамента ЧС, трагедия зафиксирована в Актюбинской области Казахстана в 320 километрах от Актобе. Там автобус загорелся прямо во время движения. Пятерым пассажирам удалось выбраться, 52 человека сгорели. На данный момент к месту автокатастрофы направлены сотрудники центра медицины катастроф Иргизского района, а также пожарные.
Информация об инциденте уточняется.
Автор: Вера Антонова