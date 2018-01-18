На зимних тестах в Великобритании замечен новый Aston Martin Vanquish 2019
Фотошпионы снова заметили на зимних тестах новую модификацию Aston Martin Vanquish 2019. На этот раз спортивный автомобиль проходит дорожные испытания по заснеженной Великобритании.
Фотоснимками флагманского спорткара класса Gran Turismo (авто на каждый день) Aston Martin Vanquish 2019 поделились в четверг, 18 января, зарубежные автомобильные издания. За последние несколько месяцев тестовые образцы обновлённой версии британской спортивной машины были замечены папарацци не один раз, и снова инженеры покрыли авто 2019-го модельного года матовой плёнкой чёрного цвета.
Рассмотрев последние фотоматериалы, эксперты констатировали, что новая модификация Aston Martin Vanquish несколько отличается от модели DB11, прежде всего, более агрессивным дизайном переднего бампера. Несмотря на покрытие капота запечатлённого в Великобритании спорткара плотным слоем матовой плёнки, не позволяющим хорошо его рассмотреть, на снимках просматриваются вентиляционные отверстия больших размеров.
Официальные сведения на счёт технических характеристик Aston Martin Vanquish 2019 на данный момент не представлены. Согласно сообщениям инсайдеров, новинку оснастят мощным V12 на 700 л/с. В продажу авто может поступить в следующем году.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о прохождении Aston Martin Vanquish 2019 дорожных тестов в Лапландии.
Фотоснимками флагманского спорткара класса Gran Turismo (авто на каждый день) Aston Martin Vanquish 2019 поделились в четверг, 18 января, зарубежные автомобильные издания. За последние несколько месяцев тестовые образцы обновлённой версии британской спортивной машины были замечены папарацци не один раз, и снова инженеры покрыли авто 2019-го модельного года матовой плёнкой чёрного цвета.
Рассмотрев последние фотоматериалы, эксперты констатировали, что новая модификация Aston Martin Vanquish несколько отличается от модели DB11, прежде всего, более агрессивным дизайном переднего бампера. Несмотря на покрытие капота запечатлённого в Великобритании спорткара плотным слоем матовой плёнки, не позволяющим хорошо его рассмотреть, на снимках просматриваются вентиляционные отверстия больших размеров.
Официальные сведения на счёт технических характеристик Aston Martin Vanquish 2019 на данный момент не представлены. Согласно сообщениям инсайдеров, новинку оснастят мощным V12 на 700 л/с. В продажу авто может поступить в следующем году.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о прохождении Aston Martin Vanquish 2019 дорожных тестов в Лапландии.
Автор: Воробьева Алина