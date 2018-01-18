Рубль демонстрирует рост к евро
Рубль демонстрирует падение к доллару и рост к евро. Информация об этом предоставляется на московской бирже.
Согласно актуальным данным на утро 18 января, курс доллара вырос на 1 копейку. Теперь доллар можно приобрести за 56,76 рублей. Тем временем евро подешевел на три копейки, до 69,34 рублей.
Ранее эксперты сообщили информацию касательно курса криптовалют. Биткоин вновь показывает рост выше 11 тысяч долларов, тогда как днем ранее курс рухнул ниже 10 000 долларов США. За ситуацией наблюдают европейские экономисты.
Согласно актуальным данным на утро 18 января, курс доллара вырос на 1 копейку. Теперь доллар можно приобрести за 56,76 рублей. Тем временем евро подешевел на три копейки, до 69,34 рублей.
Ранее эксперты сообщили информацию касательно курса криптовалют. Биткоин вновь показывает рост выше 11 тысяч долларов, тогда как днем ранее курс рухнул ниже 10 000 долларов США. За ситуацией наблюдают европейские экономисты.
Автор: Вера Антонова