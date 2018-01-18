В Сети появилось видео с места трагедии на дороге в Казахстане
В Сети появился видеоролик, снятый на месте трагедии с автобусом в Казахстане. Там, по последним данным, в загоревшемся транспортном средстве погибли 52 человека.
Ранее СМИ уже писали о трагедии. Автобус следовал их Самары в Шымкент. По дороге в Актюбинской области Казахстана транспорт внезапно загорелся. Все погибшие – граждане Узбекистана. На данный момент на месте работают сотрудники центра медицины катастроф и противопожарной части Иргизского района.
Информация уточняется.
Ранее СМИ уже писали о трагедии. Автобус следовал их Самары в Шымкент. По дороге в Актюбинской области Казахстана транспорт внезапно загорелся. Все погибшие – граждане Узбекистана. На данный момент на месте работают сотрудники центра медицины катастроф и противопожарной части Иргизского района.
Информация уточняется.
Автор: Вера Антонова