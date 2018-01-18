Alcatel 3V получит двойную камеру и доступ по отпечатку пальца
По слухам, Alcatel должна в ближайшее время представить свой новый смартфон. Модель будет называться 3V и иметь много интересных «фишек».
Информированные источники в отрасли сообщили, что французская компания представит новый смартфон, который будет стоить 180 евро, на выставке MWC в Барселоне с 26.02 по 01.03 2018 года.
Alcatel 3V будет иметь четырехъядерный ЦП Mediatek MT6737, с частотой 1,45 Ггц. Графикой будет заведовать встроенный модуль Mali-T720. На борту будет 2 гигабайта оперативной памяти и 16 для хранения файлов с возможностью расширения картами памяти. Телефон будет располагать экраном 6 дюймов и разрешением 2160 × 1080 пикселей. На задней части смартфона будут расположены сдвоенные в один модуль камеры 16 и 2 Мп., на фронтальной части будет камера 8 Мп.. Будет также доступ, защищенный отпечатком пальца владельца. Емкость батареи - 3000 мА·ч.
Информированные источники в отрасли сообщили, что французская компания представит новый смартфон, который будет стоить 180 евро, на выставке MWC в Барселоне с 26.02 по 01.03 2018 года.
Alcatel 3V будет иметь четырехъядерный ЦП Mediatek MT6737, с частотой 1,45 Ггц. Графикой будет заведовать встроенный модуль Mali-T720. На борту будет 2 гигабайта оперативной памяти и 16 для хранения файлов с возможностью расширения картами памяти. Телефон будет располагать экраном 6 дюймов и разрешением 2160 × 1080 пикселей. На задней части смартфона будут расположены сдвоенные в один модуль камеры 16 и 2 Мп., на фронтальной части будет камера 8 Мп.. Будет также доступ, защищенный отпечатком пальца владельца. Емкость батареи - 3000 мА·ч.
Автор: Северов Андрей