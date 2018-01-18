В Видном девушка устроила ДТП с участием 12-ти машин
В Видном (Подмосковье) во дворе жилого дома машина зацепила 12 автомобилей. На видео, которое попало в сеть, видно, как сначала водитель протаранила одну часть машин передом, а вторую задом. Все детали происшествия устанавливаются.
В подмосковном городе Видное во дворе жилого дома по проспекту Зелёные Аллеи произошла авария, в которой повреждение получило 12 машин. Такую информацию предоставило ГУ МВД России по Московской области. Пострадавших в дорожном происшествии нет.
Как известно за рулем находилась автоледи. На видео видно, как машина сначала въехала передней частью в припаркованные автомобили, после небольшой паузы резко сдала назад, врезавшись в машины, стоящие на противоположной стороне дороги и уехала.
Соответствующими органами ведется следствие. Все детали уточняются.
Видео доступно на сайте Рен ТВ.
В подмосковном городе Видное во дворе жилого дома по проспекту Зелёные Аллеи произошла авария, в которой повреждение получило 12 машин. Такую информацию предоставило ГУ МВД России по Московской области. Пострадавших в дорожном происшествии нет.
Как известно за рулем находилась автоледи. На видео видно, как машина сначала въехала передней частью в припаркованные автомобили, после небольшой паузы резко сдала назад, врезавшись в машины, стоящие на противоположной стороне дороги и уехала.
Соответствующими органами ведется следствие. Все детали уточняются.
Видео доступно на сайте Рен ТВ.
Автор: Страхова Дарья