Ученые: В 2021 году из-за инверсии полюсов произойдет конец света

О прекращении жизни на Земле неоднократно говорили шумеры, представители племени майя и современные ученые. В 2017 году человечеству удалось пережить несколько концов света без видимых последствий. Однако сейчас специалисты снова заговорили о возможном апокалипсисе. Самый близкий и наиболее вероятный конец света связан с инверсией полюсов. Согласно данной теории, Южный и Северный полюса в скором будущем поменяются местами. В результате произойдет некое ослабление земного магнитного полюса Земли.Ученые не смогли установить, с какой периодичностью происходит соответствующий процесс. По их мнению, конец света наступит в 2021 году. Отмечается, что смена полюсов в последний раз происходила 780 тысяч лет тому назад. Очевиден тот факт, что никто не знает, к каким последствиям привел данный процесс в прошлом. В связи с этим исследователи склонны опасаться только самого худшего, например, увеличения вулканической активности. Кроме этого, может появиться коллапс электросистем.Однако, утверждают ученые, ситуация не так страшна, поскольку смена полюсов не может привести к гибели всего человечества. Данный процесс приведет к ослаблению защиты планеты от гамма-всплесков, солнечного ветра, космических лучшей и звездных вспышек.Что касается предсказания Нострадамуса, то Земля должна сойти с орбиты в 2023 году. На сегодняшний день ученые не могу предоставить каких-либо официальных фактов, которые бы подтвердили данную теорию.Следующая гипотеза ученых базируется на проведенных научных вычислениях. Согласно ним, апокалипсиса стоит ждать или в 2029, или в 2036 годах, поскольку произойдет столкновение с Апофисом. Данный астероид должен приблизиться к Земле на рекордно близкое расстояние, после чего планета может кардинально изменить свою траекторию.Апофис впервые открыли сотрудники лаборатории Китт-Пик еще в 2004 году. Своё название астероид получил от древнегреческого бога-разрушителя, появлявшегося в образе большого змея, который обитал в подземном мире. Также существо пыталось уничтожить все живое каждый раз, когда заходило Солнце.Теоретически, если небесное тело диаметром 240 метров действительно столкнется с Землей, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Согласно исследованиям сотрудникам NASA, мощность взрыва может достигнуть 506 мегатонн. В случае падения астероида на Землю образуется кратер, диаметр которого составит порядка 6 километров. В результате в радиусе 100 километров земляне почувствует землетрясение силой не мене пяти баллов по шкале Рихтера. В случае падения Апофиса в море или же океан, то произойдет цунами, способное уничтожить все живое на расстоянии до 300 километров.Однако ученые из США в 2013 году провели анализ траектории астероида, в результате чего пришли к выводу, что в 2029 году объект не столкнется с Землей. По их мнению, никакие долговременные последствия не произойдут.Еще одна наиболее распространенная теория наступления апокалипсиса была рассчитана ученым Исааком Ньютоном. Этот известный исследователь, являющийся основоположником современной физики, увлекался изучением Библии. В результате ему удалось установить точную дату гибели человечества.Свои выводы Ньютон изложил в письме, которое отправил другу. В 1936 году текст был выставлен на аукцион. Экспертам удалось проанализировать послание только в 2002 году. В Библии был прописан конец света в 1260 году после Рождества. С помощью собственных вычислений ученый определил, что человечество погибнет в 2060 году.Точную дату апокалипсиса пытались установить многие группы международных ученых. Они пришли к выводу, что Вселенная постепенно умирает. По словам исследователей, за последние несколько миллиардов лет она потускнела минимум в два раза. В результате сто триллионов лет отделяют человечество от полной темноты.Одна из теорий утверждает, что жителей Земли убьет Солнце. В будущем Звезда начнет более интенсивно расти, превращаясь в огромного красного гиганта. Прогнозируется, что первой исчезнет планета Меркурий, а за ней Венера. После этого гибель ждет и Землю.Ученые считают, что человечеству необходимо колонизировать другие планеты, например Марс или Юпитер. На небесных телах должна присутствовать вода в виде льда.Следующая гипотеза по своей сути является фантастической. Ее автором выступает футуролог и ученый Алексей Турчин. По его словам, в 2020-2040 годах случится катастрофа от нанотехнологий, которые станут неподконтрольными. Вероятность наступления апокалипсиса в этот период составляет 50%.По словам ученых, большую опасность для жителей Земли представляет именно вулкан Йеллоустоун. В последний раз он извергался около 600 тысяч лет тому назад, в результате чего на поверхность планеты попали тысячи кубометров пепла. В будущем исследователи прогнозируют глобальную катастрофу, которая приведет к разрушениям и гибели всех живых существ. Также может наступить так называемая «вулканическая зима».Специалист в области астрофизики Стивен Хокинг считает, что человечество должно покинуть Землю в течение ближайшего тысячелетия, иначе его ждет неминуемая гибель. По словам исследователя, нужно более плотно заняться освоением космического пространства, поскольку жизнь на планете станет невозможной вследствие массового образования черных дыр.Таким образом, существует очень много теорий конца света. И ранее землянам предсказывали гибель, но пока не оправдался ни один из прогнозов. На сегодняшний день точно никто не знает, когда вымрет человечество и что именно его ожидает в будущем.