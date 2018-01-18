Samsung запатентовал новый дизайн своих устройств
Компания Samsung запатентовала новый дизайн своих устройств. Патент, по данным инсайдеров, получил номер PCT/KR2017/007043 и был зарегистрирован еще летом 2017 года, но зарегистрировали в системе его только 11 января.
Согласно полученным снимкам, устройства Samsung в будущем могут получить еще большие по размерам дисплеи, которые будут покрывать всю переднюю часть смартфона. Помимо этого внесены изменения в кнопку питания. На всех схематических рисунках она изображена на торце устройства. Не исключено, что в будущих моделях в дисплее будет встроен сканер отпечатка пальцев.
Эксперты говорят, Samsung, сколько бы не регистрировала патентов, редко применяет технологии на устройствах, поэтому не исключено, что смартфоны никогда не получат таких изменений.
Ранее СМИ писали о том, что новая серия устройств от Samsung будет совсем скоро доступна к продаже, но только в Интернете.
Согласно полученным снимкам, устройства Samsung в будущем могут получить еще большие по размерам дисплеи, которые будут покрывать всю переднюю часть смартфона. Помимо этого внесены изменения в кнопку питания. На всех схематических рисунках она изображена на торце устройства. Не исключено, что в будущих моделях в дисплее будет встроен сканер отпечатка пальцев.
Эксперты говорят, Samsung, сколько бы не регистрировала патентов, редко применяет технологии на устройствах, поэтому не исключено, что смартфоны никогда не получат таких изменений.
Ранее СМИ писали о том, что новая серия устройств от Samsung будет совсем скоро доступна к продаже, но только в Интернете.
Автор: Вера Антонова