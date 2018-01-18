Базовая модификация Toyota Prius 2018 получит ценник в $26 тысяч
Согласно сообщению представителей японского автопроизводителя, базовая модификация Toyota Prius 2018 года получит ценник в $26 тысяч. В продаже новинка появится в июне этого года.
Спецификой машины стал её модернизированный дизайн. Перед приобрёл немного угловатый вид, над фарами установлены 2 выпуклости в форме неправильных многоугольников. Разработчики пересмотрели оптику Toyota Prius 2018, сделав её светодиодной, а также оснастили подсветкой под передним бампером, работающей при включенном дальнем или ближнем свете.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Под капотом транспортного средства расположен 2,3-литровый силовой агрегат мощностью в 190 л/с, работающий в тандеме с «механикой» на 7 ступеней. Для более дорогостоящей модификации предусмотрен вариатор-автомат с таким же числом передач. Кроме того, в планах компании – выпуск гибридной версии машины с электродвигателем на 100 л/с. Оформление предзаказов начнётся в мае нынешнего года, за месяц до старта продаж Toyota Prius 2018.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о модернизированной комплектации внедорожника Toyota Fj Cruiser.
Спецификой машины стал её модернизированный дизайн. Перед приобрёл немного угловатый вид, над фарами установлены 2 выпуклости в форме неправильных многоугольников. Разработчики пересмотрели оптику Toyota Prius 2018, сделав её светодиодной, а также оснастили подсветкой под передним бампером, работающей при включенном дальнем или ближнем свете.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Под капотом транспортного средства расположен 2,3-литровый силовой агрегат мощностью в 190 л/с, работающий в тандеме с «механикой» на 7 ступеней. Для более дорогостоящей модификации предусмотрен вариатор-автомат с таким же числом передач. Кроме того, в планах компании – выпуск гибридной версии машины с электродвигателем на 100 л/с. Оформление предзаказов начнётся в мае нынешнего года, за месяц до старта продаж Toyota Prius 2018.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о модернизированной комплектации внедорожника Toyota Fj Cruiser.
Автор: Воробьева Алина