Полина Гагарина наслаждается отдыхом на Мальдивах
Полина Гагарина после тяжелого рабочего периода отправилась с семьей на Мальдивы. Певица радует фанатов снимками и видео с песчаных пляжей.
На очередном видео Гагарина от счастья прыгает на пляже в цветастом купальнике. Поклонникам радостный ролик артистки очень понравился. Многие написали, что Гагарина заслужила немного отдохнуть, поэтому пока есть возможность, нужно отрываться по полной.
«Традиционный мальдивский прыжок», - так звезда подписала пост.
Стоит сказать, в этом году многие российские знаменитости выбрали Мальдивы в качестве места для зимовки. К примеру, балерина Анастасия Волочкова радуется солнцу на элитном острове уже две недели и не устает баловать фанатов своими шпагатами в самых не приспособленных для того местах.
На очередном видео Гагарина от счастья прыгает на пляже в цветастом купальнике. Поклонникам радостный ролик артистки очень понравился. Многие написали, что Гагарина заслужила немного отдохнуть, поэтому пока есть возможность, нужно отрываться по полной.
«Традиционный мальдивский прыжок», - так звезда подписала пост.
Стоит сказать, в этом году многие российские знаменитости выбрали Мальдивы в качестве места для зимовки. К примеру, балерина Анастасия Волочкова радуется солнцу на элитном острове уже две недели и не устает баловать фанатов своими шпагатами в самых не приспособленных для того местах.
Автор: Вера Антонова