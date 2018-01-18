Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A330 оценен дешевле 6 тысяч рублей
Компания ZTE сообщила анонсировала скорое начало реализации на рынке РФ бюджетного смартфона, который получил название Blade A330. Гаджет выделяется ёмкой батареей, позволяющая девайсу осуществлять работу в режиме ожидания до 40 дней, максимальное время разговора составило 20 часов. Сообщается, что модель оценили дешевле 6 тысяч рублей.
ZTE Blade A330 обзавелся 5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 480 на 854 пикселей. Также присутствуют две камеры на 5 и 2 Мп. «Сердцем» смартфона выступает четырёхядерный чипсет ARM Cortex A7. Размер «оперативки» составил всего 1 Гб, а встроенную память можно расширить до максимального показателя 128 Гб с помощью карты стандартного формата microSD. Что касается ёмкости батареи, то она составила 4000 мАч. Смартфон рассчитан на две SIM-карты, имеет поддержку LTE, Bluetooth 4.1, радио, Wi-Fi,GPS и ГЛОНАСС.
Blade A330 может служить и внешним аккумулятором, также он совместим с внешним жестким диском, кардридером, мышью и игровым джойстиком. Размеры устройства составили 145х72х9,9 мм. Работа девайса осуществляется под управлением Android 7.1 Nougat.
Смартфон поступит в продажу по розничной цене устройства составит 5990 рублей.
ZTE Blade A330 обзавелся 5-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 480 на 854 пикселей. Также присутствуют две камеры на 5 и 2 Мп. «Сердцем» смартфона выступает четырёхядерный чипсет ARM Cortex A7. Размер «оперативки» составил всего 1 Гб, а встроенную память можно расширить до максимального показателя 128 Гб с помощью карты стандартного формата microSD. Что касается ёмкости батареи, то она составила 4000 мАч. Смартфон рассчитан на две SIM-карты, имеет поддержку LTE, Bluetooth 4.1, радио, Wi-Fi,GPS и ГЛОНАСС.
Blade A330 может служить и внешним аккумулятором, также он совместим с внешним жестким диском, кардридером, мышью и игровым джойстиком. Размеры устройства составили 145х72х9,9 мм. Работа девайса осуществляется под управлением Android 7.1 Nougat.
Смартфон поступит в продажу по розничной цене устройства составит 5990 рублей.
Автор: Валерия Орлова