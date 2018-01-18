Новый Porsche 718 Cayman S получит 350-сильный двигатель
Инсайдеры опубликовали некоторые данные о Porsche 718 Cayman S. Сообщается, что новинка получит силовой агрегат на 350 лошадей.
Под капотом Porsche 718 Cayman S расположится 2,5-литровый турбированный двигатель с турбонаддувом. Вместе с ним на боковых панелях расположатся воздухозаборники. Помимо прочего, в Porsche планируют выпустить такую же, но полностью электрическую версию модели. Ее цена возрастет примерно на 15 тысяч долларов.
Вместе с 350-сильным двигателем будет работать 7-ступенчатая коробка автомат. Вариатор в Porsche 718 Cayman S решили не использовать, так как он может не корректно работать при высоких оборотах. Среди особенностей новинки стоит выделить 2-зонный климат-контроль.
О цене и дате презентации Porsche 718 Cayman S пока нет никакой информации. Инсайдеры считают, что авто покажут не ранее ноября 2018.
Под капотом Porsche 718 Cayman S расположится 2,5-литровый турбированный двигатель с турбонаддувом. Вместе с ним на боковых панелях расположатся воздухозаборники. Помимо прочего, в Porsche планируют выпустить такую же, но полностью электрическую версию модели. Ее цена возрастет примерно на 15 тысяч долларов.
Вместе с 350-сильным двигателем будет работать 7-ступенчатая коробка автомат. Вариатор в Porsche 718 Cayman S решили не использовать, так как он может не корректно работать при высоких оборотах. Среди особенностей новинки стоит выделить 2-зонный климат-контроль.
О цене и дате презентации Porsche 718 Cayman S пока нет никакой информации. Инсайдеры считают, что авто покажут не ранее ноября 2018.
Автор: Вера Антонова