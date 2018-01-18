В Челябинске загорелась школа, эвакуировано 226 детей
В Челябинске в четверг, 18 января, загорелась школа № 30. После работы пожарной сигнализации из здания учебного заведения эвакуировали 226 детей. Сведениями поделились в пресс-службе Управления по ОБЖ города Челябинск.
Огонь повредил подсобное помещение, находящаяся в спортивной раздевалке для школьников на третьем этаже. За пределами этой комнаты огонь не распространился. В результате возгорания оказался слегка закопчён холл возле лестничного пролета.
До прибытия пожарной бригады администрация школы самостоятельно провела эвакуацию учащихся. В тушении возгорания принимали участие 44 сотрудникам МЧС. Причину пожара предстоит установить специальной комиссии. Сумма нанесенного ущерба пока выясняется.
Огонь повредил подсобное помещение, находящаяся в спортивной раздевалке для школьников на третьем этаже. За пределами этой комнаты огонь не распространился. В результате возгорания оказался слегка закопчён холл возле лестничного пролета.
До прибытия пожарной бригады администрация школы самостоятельно провела эвакуацию учащихся. В тушении возгорания принимали участие 44 сотрудникам МЧС. Причину пожара предстоит установить специальной комиссии. Сумма нанесенного ущерба пока выясняется.
Автор: Валерия Орлова