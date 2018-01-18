Эксперты советуют женщинам не стараться самоутверждаться на работе
Эксперты советуют женщинам не пытаться самоутверждаться на работе, а лишь выбрать себе труд по душе. В этом случае никому ничего доказывать не нужно будет.
Финансовый директор Келли Батлз считает, что важным аспектом любой работы является профессионализм, это касается и женщин. Если представительница прекрасного пола выбирает себе труд по душе, в этом случае нужно только стараться делать свое дело хорошо. Если прогресс наблюдается, тогда и самоутверждаться не придется.
Во-вторых, нужно быть самой собой и на работе, и тратить энергию на сам процесс. В-третьих, считает эксперт, нужно не преувеличивать значимость работы, иметь разумные ожидания и быть готовым к ошибкам, так как не бывает человека, у которого бы все всегда получалось на 100%. В случае неудач психологи советуют не опускать руки, а трудиться дальше и обзавестись приятными знакомствами с людьми, которые будут служить мотивацией.
Финансовый директор Келли Батлз считает, что важным аспектом любой работы является профессионализм, это касается и женщин. Если представительница прекрасного пола выбирает себе труд по душе, в этом случае нужно только стараться делать свое дело хорошо. Если прогресс наблюдается, тогда и самоутверждаться не придется.
Во-вторых, нужно быть самой собой и на работе, и тратить энергию на сам процесс. В-третьих, считает эксперт, нужно не преувеличивать значимость работы, иметь разумные ожидания и быть готовым к ошибкам, так как не бывает человека, у которого бы все всегда получалось на 100%. В случае неудач психологи советуют не опускать руки, а трудиться дальше и обзавестись приятными знакомствами с людьми, которые будут служить мотивацией.
Автор: Вера Антонова