Ученые: Замороженные овощи полезнее свежих
Всегда существовало мнение, что свежие овощи лучше замороженных, но когда человек придерживается диеты, это утверждение не всегда работает. По словам ученых из Университета Сиднея, последний вариант может оказаться даже полезнее.
«Как замороженные, так и свежие овощи исключительно полезны и полезны для вас. На самом деле, замороженные овощи могут содержать даже больше питательных веществ, чем свежие », - сказал один из авторов исследования.
Сам процесс замораживания предполагает сохранение питательных веществ, при разогреве теряется лишь их малая часть, поэтому продукт является исключительно полезным. Как заявили ученые, овощи из морозильной камеры содержат огромное количество витамина С. Когда продукты подвергаются воздействию кислорода, то они теряют питательные вещества. Что же касается условий морозильной камеры, то они предотвращают этот процесс.
«Некоторые питательные вещества могут быть чувствительны к холоду, такие как витамин С. Замораживание может уменьшить количество витамина С примерно на 20-30 процентов в брокколи и зеленом горохе, но оказывает незначительное влияние на морковь», - говорят ученые.
В исследовании приняли участие 1000 людей, его результаты показали, что 6% из них ели овощи каждый день. Замороженные продукты оказались более удобными для австралийцев, поскольку продаются уже в готовом виде. Так, люди начали употреблять такие овощи чаще, а как следствие, стали получать больше витаминов.
«Как замороженные, так и свежие овощи исключительно полезны и полезны для вас. На самом деле, замороженные овощи могут содержать даже больше питательных веществ, чем свежие », - сказал один из авторов исследования.
Сам процесс замораживания предполагает сохранение питательных веществ, при разогреве теряется лишь их малая часть, поэтому продукт является исключительно полезным. Как заявили ученые, овощи из морозильной камеры содержат огромное количество витамина С. Когда продукты подвергаются воздействию кислорода, то они теряют питательные вещества. Что же касается условий морозильной камеры, то они предотвращают этот процесс.
«Некоторые питательные вещества могут быть чувствительны к холоду, такие как витамин С. Замораживание может уменьшить количество витамина С примерно на 20-30 процентов в брокколи и зеленом горохе, но оказывает незначительное влияние на морковь», - говорят ученые.
В исследовании приняли участие 1000 людей, его результаты показали, что 6% из них ели овощи каждый день. Замороженные продукты оказались более удобными для австралийцев, поскольку продаются уже в готовом виде. Так, люди начали употреблять такие овощи чаще, а как следствие, стали получать больше витаминов.
Автор: Валерия Орлова