Вера Брежнева намекнула на возможный показ нового хита 18 января
Вера Брежнева своим фото в Instagram намекнула поклонникам, что 18 января представит какой-то новый продукт своего творчества. «Это», по словам Брежневой, должно будет представлено через некоторое время в тот же день.
18 января певица будет на одном из эфиров на радио, где есть вероятность, что предъявит что-то новенькое из своего творчества. На фото певица в белых одеждах, подняв вверх руки, обещает чем-то поделиться.
Пост очень обрадовал подписчиков, они с нетерпением ждут новой песни.
18 января певица будет на одном из эфиров на радио, где есть вероятность, что предъявит что-то новенькое из своего творчества. На фото певица в белых одеждах, подняв вверх руки, обещает чем-то поделиться.
Пост очень обрадовал подписчиков, они с нетерпением ждут новой песни.
Автор: Северов Андрей