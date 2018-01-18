Певица Елена Темникова показала стальной пресс на мальдивском пляже
Певица и молодая мама Елена Темникова опубликовала фото в купальнике, на котором отчетливо просматривается ее стальной пресс. Несколько дней назад экс-солистка популярной группы SEREBRO отправилась на Мальдивские острова, где проведет свой отпуск после тяжелого новогоднего графика.
В комментариях к публикации певица не стала ничего писать. На обнародованном снимке Темникова запечатлена в белом верхе от купальника и такого же цвета коротких шортах. Несмотря на то, что певица имеет маленькую дочь, она пребывает в прекрасной физической форме. Многие фолловеры отметили, что тело артистки действительно выглядит довольно подтянутым.
За непродолжительное время публикация Темниковой собрала огромное количество лайков. Пользователи Сети пожелали певице отличного отдыха, творческих успехов и достижения целей. Фолловеры отметили, что на Темникову всегда приятно смотреть, в особенности им нравится ее улыбка. Нашлись и те, кто заявил об оригинальности опубликованной фотографии, поскольку автор взял ракурс сверху.
В комментариях к публикации певица не стала ничего писать. На обнародованном снимке Темникова запечатлена в белом верхе от купальника и такого же цвета коротких шортах. Несмотря на то, что певица имеет маленькую дочь, она пребывает в прекрасной физической форме. Многие фолловеры отметили, что тело артистки действительно выглядит довольно подтянутым.
За непродолжительное время публикация Темниковой собрала огромное количество лайков. Пользователи Сети пожелали певице отличного отдыха, творческих успехов и достижения целей. Фолловеры отметили, что на Темникову всегда приятно смотреть, в особенности им нравится ее улыбка. Нашлись и те, кто заявил об оригинальности опубликованной фотографии, поскольку автор взял ракурс сверху.
Автор: Валерия Орлова