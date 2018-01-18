Продажи Mercedes-Benz S-класса с 4,7-литровым мотором стартуют в июне
Согласно сообщению представителей немецкого концерна, продажи Mercedes-Benz S-класса стартуют в июне этого года. Премиальный автомобиль получит 4,7-литровый мотор, также разрабатывается модификация с автоматическим вариатором, что скажется и на цене транспортного средства.
Mercedes-Benz S-класса оснастят силовым агрегатом мощностью в 362 л/с, функционирующим в паре с 7-ступенчатой «механикой». Салон оборудуют большой торпедой с приборной панелью и 8-дюймовым дисплеем. Безопасность водителю и пассажирам обеспечит система с тремя отдельными подушками.
Инженеры немецкого бренда намерены также продолжать разработку презентованного ранее электрического концепта S 550e. Его спецификой станет активная подвеска, которая значительно понизит наклон автомобиля во время резких поворотов. Эту же технологию используют и в Mercedes-Benz S-класса.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации Mercedes-Benz G-класса.
Mercedes-Benz S-класса оснастят силовым агрегатом мощностью в 362 л/с, функционирующим в паре с 7-ступенчатой «механикой». Салон оборудуют большой торпедой с приборной панелью и 8-дюймовым дисплеем. Безопасность водителю и пассажирам обеспечит система с тремя отдельными подушками.
Инженеры немецкого бренда намерены также продолжать разработку презентованного ранее электрического концепта S 550e. Его спецификой станет активная подвеска, которая значительно понизит наклон автомобиля во время резких поворотов. Эту же технологию используют и в Mercedes-Benz S-класса.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о презентации Mercedes-Benz G-класса.
Автор: Воробьева Алина